Das Isidore String Quartett spielen im Kurmainzer Amtshof

Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass die Gewinner des „Banff International String Competition“ in Kanada im Anschluss zu einem Konzert in Heppenheim gastieren. Im Jahr 2022 wurde das Isidore String Quartet mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Am Freitag, 19. Januar, spielen sie im Kurmainzer Amtshof, Amtsgasse 5. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Kurfürstensaal statt.