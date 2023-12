Mit dem Dezember beginnt die Adventszeit. In vielen Innenstädten sind die Häuser mit glitzernden Lichterketten, Weihnachtsmännern und hell erleuchteten Tannenbäumen geschmückt. Die Weihnachtsfeiertage liegen in der Luft. Weniger sichtbar ist jedoch eine andere Feierlichkeit, die sogar noch vor Heiligabend zelebriert wird – das jüdische Lichterfest Chanukka.

Bayla Rosenthal (Name von der Redaktion geändert) wohnt in Leutershausen und möchte aufgrund des stark angestiegenen Antisemitismus ihre Identität nicht preisgeben. Im Gespräch mit der WN/OZ erzählt sie, wie sie Chanukka feiert. „Es ist mein Lieblingsfest und auch das, was wir als Familie am intensivsten feiern“, sagt sie.

Begriffserklärung Chanukka – achttägiges Lichterfest im Judentum Makkabäer - waren die Anführer eines jüdischen Aufstandes gegen das Seleukidenreich und befreiten den Tempel in Jerusalem von den hellenistischen Besatzern Seleukiden - die Dynastie der Seleukiden gehört zu den hellenistischen Diadochenstaaten, die sich nach dem Tod Alexanders des Großen bildeten. Sie besetzten unter anderem das Land Israel Dreidel – eine Art Kreisel, mit dem ein besonderes Spiel gespielt wird. Auf seinen vier Seiten sind vier hebräische Buchstaben (נ = Nun, ג =Gimel, ה = He und ש = Schin oder פ = Pe) zu erkennen Menora – siebenarmiger Leuchter, eins der wichtigsten Symbole des Judentums Chanukkia – neunarmiger Leuchter, der traditionell zu Chanukka erleuchtet wird

Das Ölwunder von Jerusalem

An Chanukka erinnert man an Ölwunder von Jerusalem. Im jüdischen Jahr 3597 (164 v. Chr.) befreiten die Makkabäer den Tempel der Stadt von den hellenistischen Besatzern. Sie machten sich sogleich daran, das heilige Gebäude für den traditionellen Tempeldienst des Judentums wiederherzurichten.

Für die Weihe brauchten sie Öl, um den siebenarmigen Menora-Leuchter am Brennen zu halten. Allerdings wurde nur ein Krug mit einer Tagesration gefunden. Doch auf wundersame Weise erstrahlte die Menora acht Tage lang im Licht – so lange brauchte es damals, um Öl herzustellen.

Jeden Tag ein neues Licht

„Während Chanukka zünden wir jeden Tag ein weiteres Licht an“, erklärt Rosenthal. Diese stehen auf einer Chanukkia – einem neunarmigen Leuchter. „Mit der mittleren Kerze, dem Schamasch, bringen wir die anderen zum Brennen“, fügt die Leutershausenerin hinzu. „Dabei sprechen wir ein Gebet und singen Lieder.“

Während der Feiertage werden in Öl gebackene Speisen serviert. Ein Beispiel dafür ist „Sufganijot“ – eine Art „Berliner“.

Foto: Armando Rafael Dieses Gebäck nennt man Sufganijot. Es wird traditionell an Chanukka serviert.

Außerdem wird ein ganz besonderes Spiel gespielt. Ein sogenannter Dreidel wird gedreht. Er hat vier Seiten mit vier hebräischen Buchstaben (נ = Nun, ג =Gimel, ה = He und ש = Schin oder פ = Pe). Landet der Dreidel auf der "Nun“- Seite, muss der Spieler, der ihn gedreht hat, aussetzen. „Gimel“ bedeutet „gut“ oder „ganz“, bei diesem Symbol hat der Spieler Glück und gewinnt alles, was zu diesem Zeitpunkt in der Mitte liegt.

Foto: Unsplash So sieht ein Dreidel aus.

„He“ bedeutet „halb“, wenn es gedreht wird, erhält der Spieler die Hälfte von dem, was in der Mitte liegt. Pech hat er, wenn die vierte Seite mit „Schin“ oder „Pe“ oben liegt, dann muss er ein oder zwei Münzen seines Spielgeldes in die Mitte werfen. "Wir spielen dieses Spiel meistens mit Schokotalern oder kleinen Geschenken", erklärt Rosenthal.

Sie und ihre Familie feiert sowohl Chanukka als auch Weihnachten. "Was die beiden Feste verbindet, ist das Licht", erklärt sie. Allerdings haben sie eine eher ungewöhnliche Tradition an Heiligabend: "Am 24. Dezember gehen wir meistens in den Zoo und füttern die Tiere. Am nächsten Tag feiern wir dann mit der großen Familie zusammen." Für den Nachwuchs besonders toll – der Sohn der Rosenthals bekommt an beiden Tagen und an den acht Tagen Chanukkas Geschenke.

"Ich habe Angst, für meinen Glauben beschimpft zu werden"

Doch eine Sache ist anders in diesem Jahr. Rosenthal überlegt sich zweimal, ob sie eine Chanukkia aus Schwimmnudeln gut sichtbar an ihr Fenster hängt. "Ich habe Angst, dass mich jemand beschimpft, weil ich jüdischen Glaubens bin", erzählt die Mutter. "Früher habe ich mir diese Sorgen nie gemacht, jetzt schon."

Auch ihr Sohn bekommt die Veränderungen zu spüren. Er nimmt an einem schulexternen Religionsunterricht teil, der jetzt nicht mehr vor Ort, sondern über Zoom stattfindet – aus Sicherheitsgründen. "Ich finde das ziemlich doof", merkt der Kleine an.

Auswirkungen des Antisemitismus auf Mannheimer Gemeinde

Amnon Seelig, Kantor der jüdischen Gemeinde in Mannheim, beobachtet ebenfalls, welche Auswirkungen der Angriff der Hamas auf Israel auf seine Glaubensgemeinschaft hat. "Die Juden der Region fühlen sich hier weniger wohl, man merkt den gestiegenen Antisemitismus auch in Mannheim, obwohl es so eine liberale Stadt ist", sagt der 41-Jährige. "Ich selbst trage Kippa und wurde ebenfalls auf der Straße angemacht."