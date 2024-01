Das sind die beliebtesten Vornamen in Weinheim

Wie viele Trauungen gab es 2023 in Weinheim?

345 Paare traten im Jahr 2023 in Weinheim vor den Traualtar, meldet Standesamtschefin Andrea Klawonn. Darunter waren auch 15 gleichgeschlechtliche Paare. Dazu nutzten drei Paare die rechtliche Möglichkeit, ihre Lebenspartnerschaften in eine Ehe umzuwandeln. 2023 konnte das Weinheimer Standesamt 34 Trau-Samstage anbieten, die auch rege in Anspruch genommen wurden, heißt es in der Pressemitteilung. 53 Prozent, und damit der Großteil der Ehepaare, wohnen in Weinheim. In 23 Prozent hatte einer der beiden Partner einen ausländischen Pass. Die Namensentscheidung wurde eher konservativ getroffen: 80 Prozent der Paare entschieden sich für einen gemeinsamen Nachnamen; davon 90 Prozent für den des Mannes.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Weinheim ist einfach romantisch: Vor allem dann, wenn der Sonnenuntergang so dramatisch ist wie auf unserem Bild.

Was war der beliebteste Heiratsmonat in Weinheim?

Der beliebteste Heiratsmonat war der September mit 57 Trauungen.

Gab es 2023 eine Besonderheit bei den Trauungen?

Erstmals wurde auch in den Ortsteilen getraut. Im November gab es die Premiere in Alten Rathaus in Lützelsachsen. Weitere besondere Trauorte in Weinheim sind die Burgen, das Alte Rathaus und das Schloss-Restaurant.

Foto: Katrin Oeldorf Nadja Ostiadal und Markus Schmitt wurden im November im Rathaus von Lützelsachsen standesamtlich getraut.

Wie viele Babys wurden 2023 in Weinheim geboren?

718 Babys wurden nach Angaben der Stadt in Weinheim beurkundet, die Mehrheit (368) ist männlich.

Was waren 2023 die beliebtesten Babynamen in Weinheim?

Der beliebteste Vorname bei den Jungen war in Weinheim eindeutig Leon. Gefolgt von Henry, Levi, Luca, Marlon und Noah. Bei den Mädchen führen die Spitze gemeinsam die Namen Emilia, Leni, Lina und Mira an. Auf dem zweiten Platz landen Emma, Lilly, Luisa und Melina.

Wie viele Weinheimer und Weinheimerinnen sind 2023 verstorben?

583 Personen sind 2023 in Weinheim gestorben, im Jahr zuvor waren es 609.

Foto: Marco Schilling Die letzte Ruhe: 609 Weinheimerinnen und Weinheimer sind im Jahr 2023 verstorben.

Wie viele Menschen sind in Weinheim aus der Kirche ausgetreten?

Im Gegensatz zu anderen Regionen im Land gibt es in Weinheim keinen steigenden Trend bei den Kirchenaustritten: 2022 waren es noch 487 – im vergangenen Jahr nur noch 441.

Wie viele Menschen leben in Weinheim?

Ganz grundsätzlich wächst die Bevölkerungszahl in Weinheim seit Jahren an – wenn auch nur langsam. Zum Jahreswechsel am 31. Dezember 2023 waren 45.524 Bürgerinnen und Bürger gemeldet, das sind 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit bleibt Weinheim mit Abstand die größte Große Kreisstadt im Rhein-Neckar-Kreis. Die Bevölkerung setzt sich aus deutlich mehr Frauen (23.288) als Männern (22.236) zusammen.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Kerwe ist nur einmal im Jahr: Für viele Einwohner von Weinheim ist die Kerwe das Fest der Feste. Wen man da alles trifft! Unser Bild zeigt den Hutplatz.

Welches ist der größte Stadtteil von Weinheim?

Der größte Stadtteil ist weiterhin die Weststadt mit großem Vorsprung: 16 533 Menschen leben dort (plus ein Prozent gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von der Innenstadt (4772, plus 1,7 Prozent), der Nordstadt (4470), der Südstadt (3308) und dem „Müll“ (1634). Insgesamt leben 30 717 Personen in der Kernstadt, also rund 15 000 in den Ortsteilen, die weiter von Lützelsachsen angeführt werden (5724), dahinter liegen Kopf an Kopf Hohensachsen (2691) und Sulzbach (2738). Es folgen Oberflockenbach (2240) und Ritschweier mit 304 Einwohnern.

Der statistisch ausgewiesene Ausländeranteil liegt auf das gesamte Stadtgebiet gesehen bei 16,9 Prozent, wobei es hier große Unterschiede gibt. Am größten ist die Quote in der Weststadt (23,3 Prozent), am geringsten in Ritschweier (2,3 Prozent) – das sind exakt sieben Menschen.

Foto: Marco Schilling Die Architektur der 60er-Jahre kennzeichnet die Weinheimer Weststadt. Der Stadtteil ist der einwohnermäßig größte von Weinheim.