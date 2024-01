Das war am Wochenende in Weinheim los

Kurz nach 15 Uhr wurden dann am Samstag die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier in den Steinbergweg Oberflockenbach zur Unterstützung und Tragehilfe des Rettungsdienstes alarmiert. Die Helfer vor Ort Einheit der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach war bereits im Einsatz und übernahm die Erstversorgung des Patienten. Aufgrund der Beschaffenheit des Treppenraums, rückte auch die Drehleiter aus der Stadt an, um die Person über das Hubrettungsgerät zu retten. Durch die eingeleiteten medizinischen Maßnahmen des Rettungsdienstes verbesserte sich die Situation für den Patienten so gut, dass die Tragehilfe und die Drehleiter nicht mehr benötigt wurden. Daher wurde der Einsatz für die Feuerwehr beendet.