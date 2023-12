Das wird bis Juni auf der Kulturbühne Max gezeigt

Glaawe ses, dass man mit einer Wäscheleine Musik machen kann? Was ist ein Absurdist? Kann Unkraut jemals vergehen? Antworten auf diese und andere brennenden Fragen gibt es ab Januar des kommenden Jahres exklusiv in der Kulturbühne Max.

Das Programm im Überblick Dienstag, 9. Januar – Django Asül

– Django Asül Sonntag, 28. Januar – Rolf Miller (ausverkauft)

– Rolf Miller (ausverkauft) Sonntag, 18. Februar – Christine Prayon

– Christine Prayon Donnerstag, 29. Februar – Hans-Peter Schwöbel in der Ehemaligen Synagoge

– Hans-Peter Schwöbel in der Ehemaligen Synagoge Sonntag, 3. März – Stephan Lucas

– Stephan Lucas Sonntag, 17. März – Robert Kreis

– Robert Kreis Sonntag, 7. April – Gitarrenkonzert mit Ian Melrose, Franco Morrone und Raffaela Luna

– Gitarrenkonzert mit Ian Melrose, Franco Morrone und Raffaela Luna Sonntag, 14. April – Huub Dutch Duo

– Huub Dutch Duo Sonntag, 21. April – „Ulan & Bator“

– „Ulan & Bator“ Sonntag, 5. Mai – Christian Ehring

– Christian Ehring Sonntag, 12. Mai – Dr. Markus Weber

– Dr. Markus Weber Freitag, 14. Juni – Waiting for Frank in der Ehemaligen Synagoge

„Wir sind voller Vorfreude auf die d Künstler, die 2024 nach Hemsbach kommen. Und natürlich wünschen wir uns viele ausverkaufte Vorstellungen“, betonte Regine Neubert, Rathausmitarbeiterin und verantwortlich für das städtische Kulturprogramm.

Kabarett vom Feinsten

Mit bissigem Blick und urkomischen Wortwitz startet Django Asül am Dienstag, 9. Januar, und nimmt die Ereignisse der letzten zwölf Monate ins Visier – garniert mit den unglaublichsten Kuriositäten des Jahres. Bereits ausverkauft ist die Vorstellung von Rolf Miller, dem „konsequentesten Minimalisten auf deutschen Kabarettbühnen“, der am Sonntag, 28. Januar, ins Max kommt.

Mit „Abschiedstour“ setzt Christine Prayon am Sonntag, 18. Februar, auf die ganz großen Gefühle. „Wenn Ihnen Gefühle wichtig sind, Sie zur Entspannung aber auch gerne mal etwas denken, sollten Sie sich dieses Programm ansehen. Es wird ihr letztes sein“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Foto: Elena Zaucke Ganz große Gefühle erweckt Christine Prayon bei ihrer Vorstellung am Sonntag, 18. Februar.

„Der mit dem Wort tanzt“ – Hans-Peter Schwöbel ist am Donnerstag, 29. Februar, in der Ehemaligen Synagoge zu Gast. „Selten erlebt man den Dialekt mit so viel Liebe, Eloquenz und Vehemenz hochgehalten, wie bei Schwöbel“ , schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung.

Lust auf Gänsehaut? Für alle Liebhaber von True Crime kommt Stephan Lucas, einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, am Sonntag, 3. März, nach Hemsbach und erzählt in seinem Programm „Täter und Opfer“ von verhängnisvollen Begegnungen mit erschreckenden Folgen.

Foto: Agentur Bubikopf Mit Robert Kreis wird die Weimarer Unterhaltung am Sonntag, 17. März, auf einzigartige Weise zum Leben erweckt.

Am Sonntag, 17. März, serviert Robert Kreis Juwelen der Weimarer Unterhaltung. „Der lebensfrohe Niederländer versteht es, die Genialität dieser Epoche seinem Publikum nahe zu bringen und ihm heiter-humorvolle Stunden zu schenken“, heißt es weiterhin in der Ankündigung. Beim Gitarrenkonzert am Sonntag, 7. April, werden Franco Morrone (Gitarre) & Raffaela Luna (Gesang) sowie Ian Melrose (Gitarre) zu Gast sein.

Kleine Besetzung, große Show

Huub Dutch und Chris Oettinger kommen am Sonntag, 14. April, mit „Wäscheleinophon“, Gesang, Trompete, Klavier, Moderationen mit lässigem Witz, mitreißenden Show-Einlagen, swingenden Klassikern und charmanten Songs aus eigener Feder ins Max. „Ulan & Bator“ sind zu wahr, um verrückt zu sein. Zu erleben sind die beiden Komiker am Sonntag, 21. April.

Christian Ehring ist bekannt als Moderator von „extra3“ und aus der „heute-show“. Am Sonntag, 5. Mai, kann man ihn mit seinem neuen Solo „Stand jetzt“ live erleben und einen vielseitigen und sensiblen Bühnenkünstler kennenlernen. Dr. Markus Webers Programm „Glaawe ses?“ ist eine Hommage an die Woinemer Kurpfälzer Sprache. Es ist eine kabarettistische Sprachkunde, ein Sprachkurs in unserer „Sproch“. Er wird am Sonntag, 12. Mai, damit auftreten.