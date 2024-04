Das ZDF dreht in der Friedrich-Realschule in Weinheim

In der vergangenen Woche erlebte die Friedrich-Realschule in Weinheim besondere Aufmerksamkeit durch das ZDF, das gleich zweimal zu Besuch war. Der erste Anlass war die Produktion eines Berichts für die Kindernachrichten "Logo!", die täglich auf KiKa um 19.50 Uhr ausgestrahlt werden. Das ZDF-Team, bestehend aus drei Mitgliedern, begleitete einen Projekttag der 7. Klassen, die derzeit an TV-Beiträgen für ihre eigene Schülerfernsehsendung arbeiten, schreibt die Stadt Weinheim in einer Pressemitteilung.