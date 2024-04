Das Zwergenhaus hat Plätze frei

Ende März hat die Tagespflegeeinrichtung „Windelflitzer“ an der Hildastraße 14 in Hemsbach ihren Betrieb eingestellt. Einen nahtlosen Übergang gab es leider nicht. Ab kommenden Montag bieten Maria Marrero und ihre Tochter Yunetsy Rodriguez aber in den gleichen Räumlichkeiten als „Zwergenhaus“ Betreuung für Kinder zwischen null und drei Jahren an.

Bürgermeister Jürgen Kirchner freut sich, dass das Angebot nach dem überraschenden Rückzug der Windelflitzer jetzt doch erhalten bleiben kann. Und hofft auf Eintspannung bei der Kinderbetreuung. Das Angebot in der Tagespflege bleibt mit dem neuen „Zwergenhaus“ relativ stabil bei 47 Plätzen. Im September sollen weitere 20 Plätze durch eine Erweiterung des Waldkindergartens bei der Förster-Braun-Hütte hinzukommen.

Wenig Aufwand

Für das „Zwergenhaus“, das in einer Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Hildastraße 14 untergebracht ist, lag immerhin schon eine Nutzungsänderung vor, sodass sich der bürokratische Aufwand für die neuen Nutzerinnen in Grenzen hielt. Auch konnten die beiden Frauen einen Teil des Mobiliars von der Vorbetreiberin übernehmen. Den Rest haben sie aus ihrer aufgelösten Betreuungsstätte in Altlußheim mitgebracht.

Daher kommen Marrero und Rodriguez nämlich. Beide sind seit mehreren Jahren in der Tagespflege tätig und bringen reiche Erfahrung mit. Das Problem in der Heimatgemeinde: Dort gibt es offenbar ausreichend Plätze in den Betreuungseinrichtungen, sodass für private Angebote in der Tagespflege kaum noch ein Bedarf besteht, wie Maria Marrero sagt. Als die beiden mitbekamen, dass die Stadt Hemsbach händeringend einen Nachfolger für die Windelflitzer sucht, haben sie sich für die neue Wirkungsstätte entschieden.

Sieben Kinder können fürs Erste in der rund 110 Quadratmeter großen Wohnung betreut werden, ab Oktober, wenn auch Yunetsy Rodriguez ihre für die Tagesbetreuung vorgeschriebenen 300 Fortbildungsstunden voll hat, darf das „Zwergenhaus“ – wie zuvor schon die Windelflitzer – wieder auf neun Kinder wachsen.

Das Angebot besteht werktäglich zwischen 7.30 und 17.30 Uhr, also zwei Stunden länger als bei den Windelflitzern. Die Betreuung wird mit den Zuschüssen des Jugendamtes (7,50 Euro pro Kind und Stunde) und der Stadt Hemsbach (1,50 Euro pro Kind und Stunde) voll finanziert. Hinzu kommt noch eine Pauschale für das Essen.

Aktuell haben Maria Marrero und Yunetsy Rodriguez noch alle Plätze frei. Die Kinder, die vorher bei den Windelflitzern betreut wurden, haben überwiegend einen Platz in einer der örtlichen Krippen gefunden, wie Rathausmitarbeiterin Melissa Kautzmann sagt.

Die Wohnung ist auf jeden Fall fertig eingerichtet: Herzstück ist das „Wohnzimmer“, wo die Kinder eine Couch und Spielgeräte vorfinden; dort steht auch die Wickelkommode. Daran angrenzend ist ein Raum, in dem bereits sieben Bettchen aufgebaut sind – für den Mittagsschlaf der Kleinen. Auf der anderen Seite geht es über ein Bällchenbad in die Küche, in der passend für die Klientel auch ein sehr niederer Tisch mit winzigen Stühlchen auf Essensgäste wartet. Natürlich gibt es auch ein Bad.

Etwas abseits der Wohnung hat die Stadt Hemsbach für die Tagespflegeeinrichtung einen kleinen Garten angemietet, in dem Maria Marrero bereits kleine Gummistiefel mit Tulpen bepflanzt hat. Einen Wasseranschluss hat der Garten leider nicht, dafür allerdings ein Regenfass, das aktuell aber leer ist. Yunetsy Rodriguez hat da schon eine Idee und blickt in Richtung der nahen Feuerwehr . . .