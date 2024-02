Der Kiosk von Betreiber Thomas Berger fährt schon bei der Eröffnung mit einem breiten Angebot auf: Neben Soft-Drinks, Alkohol, Vapes und Knabbereien, sind besonders die Spezialitäten in den (bis jetzt) sechs Automaten, ein Highlight. Von den verschiedensten Sorten von Takis (Chips) bis hin zu Fanta mit rosa Etikett und asiatischen Buchstaben, bietet Bergers "Kiosk 24 Hours" Artikel, die in Deutschland nur schwer zu finden sind.

Foto: Sigrid Koch Chips, Getränke und sogar Instant-Nudeln kann man an den Automaten kaufen.

Neben Getränken und Snacks bietet der Kiosk in einem "Erotik-Automaten" verschiedene Sex-Toys an. Dabei musste Berger darauf achten, dass "keine pornografischen Grafiken auf den Verpackungen" der Spielzeuge zu sehen sind - im Sinne des Jugendschutzes. Apropos Jugendschutz - da in dem videoüberwachten Kiosk kein Personal anwesend sein wird, ist jeder Automat, an dem zum Beispiel Alkohol oder Vapes verkauft werden, mit einem Scanner für den Personalausweis ausgestattet. Vor dem Kauf muss der Kunde hier durch das Durchziehen des Ausweises sein Alter bestätigen.

Foto: Sigrid Koch Über dem Geldeinwurf ragt der Scanner für den Personalausweis.

Gerade in Sachen Jugendschutz muss aber noch nachgewiesen werden, wie zuverlässig diese Scanner seien, sagt Weinheims Pressesprecher Roland Kern. Zwar heißt die Stadt das Konzept und die "Innovation" willkommen, doch ist es sowohl ein "Symbol der Offenheit" als auch eine "Herausforderung", so Kern. Der Verkauf von Alkohol und ähnlichen Produkten über Automaten bewege sich nämlich in den Augen des Pressesprechers "an der Grenze, des Zulässigen".

Ein zweites Standbein

Der Kiosk ist aber nicht das Hauptgeschäft von Unternehmer Thomas Berger. Eigentlich stellt er nachhaltige Pizzaverpackungen aus Bambus, die sogenannte "Snoxbox", her. Durch diverse politische Verflechtungen sei aber noch keine Unterstützung für dieses Konzept der Mehrwegverpackung zustande gekommen, wie er erklärt. Der Kiosk als Nebenerwerb dient eher der Verlustminimierung. Die Testphase begann in Ladenburg mit einem einzelnen Automaten. Da dieser gute Gewinne erzielte, entschied sich Berger, das Projekt in Weinheim "größer und schöner" umzusetzen.

Foto: Sigrid Koch Auf der feierlichen Eröffnung fehlte nur einer - der Pommes-Automat.