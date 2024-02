Auf den Treckerdemos seiner Berufskollegen war Christian Metz nicht vertreten. Da weilte der Landwirt aus Hemsbach in Dubai und auf den Seychellen – in Flitterwochen mit seiner Frau Lea. Das klingt nach Jetset. Aber das täuscht. Es war erst die zweite Urlaubsfahrt in seinem Leben, sagt der 34-Jährige. Für Ferien hat Metz normalerweise nämlich keine Zeit. Nach einer schweren Erkrankung seines Vaters wurde er ins kalte Wasser geworfen und musste den Hof in der Weschnitzsiedlung mit seinen 50 bis 60 Kühen mehr oder minder alleine managen. Das war vor zwölf Jahren. Für die Flitterwochen sprang ein befreundeter ehemaliger Landwirt aus dem Norden ein, der dem Paar seine Arbeitskraft für elf Tage zur Hochzeit schenkte.