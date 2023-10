Der TSV Birkenau gibt sich eine neue Struktur

Nachdem das Findungsteam „Neue TSV-Führungsorganisation“ im März erstmalig zusammenkam, ist einige Zeit vergangen, in der in allen Bereichen des TSV Birkenau intensiv über die Frage diskutiert wurde. Wie muss die Führung des Vereins organisiert sein, damit Mitglieder bereit sind, eine Führungsfunktion zu übernehmen?

Das Findungsteam hat einen Vorschlag erarbeitet, der am 24. November der Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden soll, heißt es in einer von TSV-Präsidiumsmitglied Paul Böhm unterzeichneten Pressemitteilung. Im Vordergrund steht die Einsicht in die Notwendigkeit, die Hemmschwelle zum Einstieg in eine ehrenamtliche Führungsfunktion herabzusetzen. Die vergangenen zehn Jahre hätten gezeigt, dass das übergeordnete Präsidium, das gleichzeitig Vorstand gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist, mangels Bewerbern durch Wahl in der Mitgliederversammlung nur teilweise besetzt werden konnte.