Deutschunterricht in Ghana geben

Den afrikanischen Kontinent kennt sie von Erzählungen oder aus dem Internet. Die 17-jährige Brid Dettmar aus Hirschberg an der Bergstraße bezeichnet sich als weltoffen und geht gerne mal aus dem Haus, um andere Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Über ihre Schule bekommt die ehemalige Werner-Heisenberg-Schülerin die einmalige Gelegenheit, nach Ghana zu reisen. Genauer gesagt geht es vom 6. bis 16. Juli in die kleine Küstenstadt Anloga.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Hirschbergerin wird dort im Rahmen eines gemeinnützigen Projekts an der Little Roses School Kinder in Deutsch unterrichten, die deutsche Kultur näherbringen und bei der Erweiterung des Schulgebäudes mithelfen.

Seit August 2023 in Blackpool

Die 17-Jährige ist über die Osterferien gerade bei ihren Eltern in Leutershausen. Im August 2023 wechselte sie auf die Rossall School ins englische Blackpool, um dort im nächsten Jahr ihr Internationales Abitur zu absolvieren. Von ihrer Schwester Liv erfuhr sie bereits einiges über die Schule. „Ich habe bei der Suche nach einer Schule im Ausland darauf geachtet, dass es dort auch Golf gibt“, erzählt die Schülerin. Der Grund liegt auf der Hand: Brid begann schon als Siebenjährige mit dem Golfen und spielt derzeit beim Golfclub Mannheim-Viernheim. Ihr Ziel nach dem Abi ist ein Stipendium für Golf in den USA. Die USA kennt sie gut, schließlich war sie in Iowa zum Schüleraustausch für sechs Monate.

In wenigen Wochen fliegt sie nach Westafrika. Die Vorbereitungen laufen schon. Bammel – nein, den habe sie nicht, vielmehr verspüre sie viel Freude. Ihr afrikanisches Abenteuer begann mit ihrer Bewerbung an ihrer englischen Schule. Die Rossall School entsendet jedes Jahr zwei Lehrer und zehn Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in dieses kleine ghanaische Dorf, um dort zu helfen. Hierzu musste Brid ein umfangreiches Bewerbungsverfahren durchlaufen: „Ich finde dies total interessant, andere Kulturen kennenzulernen und unsere Kultur und unsere Geschichte zu vermitteln. Durch meine Tenniscamps hatte ich auch Erfahrungen beim Betreuen von Kindern“, nennt die TVG-Tennisspielerin als Motive. Die 17-Jährige setzte sich mit ihrer Bewerbung durch und wurde genommen.

Foto: Fritz Kopetzky Die Rossall School schickt seit Jahren Schüler und Lehrer im Rahmen eines gemeinnützigen Projekts nach Afrika.

Kultur vermitteln

Brid hat eine klare Vorstellung, was sie den Kindern über die deutsche Kultur vermitteln will. Pünktlichkeit sei beispielsweise typisch deutsch. Über deutsches Essen will sie auch reden. Und natürlich, wie man sich so in Deutschland unterhält. Das wird sehr spannend, denkt sie und und lacht.

Von Luxusleben und Hotels kann während des Aufenthaltes keine Rede sein. Vielmehr sind die Schüler und Lehrer in einer Gästelodge untergebracht.

Wenn es mal anstrengend wird, entschädigt die malerische Landschaft und das in der Nähe liegende Meer. Brid deutet auf eine Broschüre, die vor ihr auf dem Tisch liegt. Darin haben die Schüler aus dem vergangenen Jahr einen Bericht verfasst – er klingt sehr spannend.

Zur Vorbereitung auf Afrika gehört auch die medizinische Vorsorge. Als Stichworte nennt sie Malariaprophylaxe und Gelbfieber. „Wir dürfen zwei Koffer mitnehmen“, ergänzt Brid und zählt auf, was auf alle Fälle darin enthalten sein soll: Leinenhosen, Kappe, Kleidung, die die Schultern bedeckt, Moskitoschutz sowie ein paar alte T-Shirts, die schmutzig werden können.

Kosten selbst finanzieren

Ein Bestandteil des gemeinnützigen Projekts ist es auch, dass sich die Hirschbergerin die entstehenden Kosten von rund 3000 Euro über die Suche von Sponsoren selbst finanzieren muss. Hierzu hat sie auf der Internetplattform GoFundMe einen Aufruf gestartet. Wer die gemeinnützige ehrenamtliche Arbeit von Brid Dettmar unterstützen will, kann dort Geld überweisen. Um weiteres Geld für ihre Afrika-Tour einzunehmen, haben die Jugendlichen der Rossall School weitere Aktionen geplant. So gibt es im Mai einen 24-Stunden-Sporttag, bei dem unter anderem Hockey, Golf, Badminton oder Rugby präsentiert werden. Die Spenden oder das für die Essensausgabe eingenommene Geld fließen in die Kasse der zehn Schüler, die im Juli nach Ghana fliegen. Auch darauf freut sich die Hirschbergerin, die am Dienstag wieder zurück nach Blackpool fliegt. Im Mai kommt sie nochmals für eine Woche an die Bergstraße, dann erst wieder nach ihrem Afrika-Aufenthalt.