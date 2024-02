Die Bahnstrecke ist wieder frei - seit Montagmorgen fahren wieder Züge

Die meisten Leute schlafen noch an diesem Montag um 4:45 Uhr. Trotz der frühen Stunde trudeln schon einige Pendler am Weinheimer Hauptbahnhof ein. In ein paar Minuten soll hier die erste Regionalbahn nach Frankfurt fahren, nachdem die Bahnstrecke in den letzten drei Wochen wegen Bauarbeiten komplett gesperrt war. Bahnreisende mussten auf Ersatzbusse ausweichen und deutlich längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Marko Schäfer aus Viernheim fährt zur Arbeit nach Frankfurt. Er ist während der Bahnsperrung meistens im Homeoffice geblieben, hat aber auch zweimal pro Woche das Auto genommen. Erwin Buschmann aus Birkenau ist ebenfalls schon unterwegs in die Mainmetropole. Wenn er nicht im Homeoffice arbeiten konnte, hat er den Ersatzbus nach Darmstadt genutzt, was ihn sehr viel Zeit gekostet habe. Auch Sandra Seehaus aus Weinheim konnte in den letzten Wochen pro Tag etwa zwei Stunden weniger arbeiten, weil sie deutlich länger für das Pendeln nach Frankfurt gebraucht habe.

Geschäfte am Hauptbahnhof freuen sich, dass wieder mehr Kunden kommen

In der Bahnhofsbuchhandlung „Schmitt & Hahn“ wartet Robert Seebacher schon auf seine Kunden. Die letzten drei Wochen wären nicht gut gewesen, sagt er, die Kunden seien immer weniger geworden. Auch die Mitarbeiter der Bäckerei Riegler bestätigen, dass sie deutlich weniger Kunden hatten. Man spürt bei allen deutlich die Erleichterung, dass die Züge nun wieder fahren sollen.

Während die Reisenden pünktlich um 4:51 Uhr in den ersten Zug steigen, ist nur der Lokführer etwas angespannt. Er hofft, dass ihn nach den Bauarbeiten keine Überraschungen auf der Strecke erwarten. Auch die weiteren Regionalbahnen nach Mannheim und Heidelberg sowie die Züge in den Odenwald starten wenige Minuten später pünktlich. Unter den Reisenden, die um 6 Uhr in den ersten InterCity nach Stuttgart einsteigen, ist auch ein junger Polizist. Er sei froh, dass er nun nicht mehr mit dem Auto nach Mannheim gebracht werden muss, um von dort weiterzufahren. Nur die Schaffnerin, die das Abfahrtssignal gibt, weiß wahrscheinlich nicht, dass sie hier gerade wieder für Normalität sorgt.