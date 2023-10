Die Bonhoeffergemeinde in Hemsbach stellt ihren neuen Pfarrer vor

Erst vor einem Monat wurde die langjährige Gemeindediakonin Christel Apel in den Ruhestand verabschiedet, aber ein Nachfolger ist bereits gefunden. Tobias von Hagen wird am kommenden Sonntag, 15. Oktober, in einem Vorstellungsgottesdienst offiziell als neuer Pfarrer begrüßt.

Obwohl von Hagen 1993 in Neustadt an der Weinstraße geboren wurde, wuchs er fernab der Bergstraße in der Nähe von Bonn auf. Erst zum Studienbeginn 2013 in Heidelberg kehrte er in die Region zurück. Dort studierte von Hagen Theologie. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte er im Lehrvikariat in Hockenheim, ehe es ihn jetzt zur Bonhoeffergemeinde in Hemsbach zieht. Zum Glauben fand er recht früh, so stand bereits sein Elternhaus „der Kirche nicht fern“.