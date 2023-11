Die ersten Schneeflocken dieses Winters fallen derzeit zu Boden. Große Teile des Odenwalds sind weiß zugedeckt und läuten eine atmosphärische Adventszeit ein. Ob das noch oft vorkommen wird? Die Zukunft vorhersagen kann natürlich niemand, jedoch gibt es Prognosen, die eher wenige bis keine weißen Winter mehr vorhersagen.

Immer weniger Schnee

Viele erinnern sich noch an Winter in der Region, bei denen man sich vor Schnee kaum hat retten können. Recht zuverlässig konnte man im Odenwald Schlitten und sogar Ski fahren und Schneemänner bauen. Heute aber scheint es viel weniger zu schneien. Lässt sich dieser subjektive Eindruck eigentlich auch tatsächlich bestätigen? Ein Blick in die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagt: „Ja“. Insbesondere in den mittleren und tiefen Lagen nehmen die Schneetage im Zeitraum von 1961 bis 2021 drastisch ab, berichtet der DWD bereits im letzten Jahr.

In den tiefen Lagen, wo auch Weinheim einzuordnen ist, haben die Schneetage im Jahr bis zu 65 Prozent abgenommen. Auch der Odenwald, der teilweise nochmal deutlich höher als Weinheim und die Bergstraße liegt, ist von dieser drastischen Abnahme betroffen, wenn auch nicht ganz so stark. In solch mittleren Lagen haben sich die Schneetage pro Jahr laut Daten des DWD im Verlauf der letzten 60 Jahre dennoch im Grunde halbiert.

Foto: Simon Hofmann Am Skilift in Löhrbach im Jahr 2012.

Der Klimawandel lässt grüßen

Der Pressereferent des DWD Andreas Walter bestätigt, dass die Winter aufgrund des Klimawandels immer wärmer werden – auch hier in der Region. Hierbei geht es um einen langfristigen Trend, sprich, ein kalter Winter widerlegt diese Erkenntnis nicht. Die sogenannte Klimavariabilität sei völlig normal und nehme im Zuge des Klimawandels sogar ebenfalls zu. Trotzdem, dass es im Winter immer mehr regnet und im Sommer eher weniger, wird der Niederschlag aufgrund der steigenden Temperaturen also eher nicht in Form weißer Schneekristalle vom Himmel fallen.

Wird es an der Bergstraße in Zukunft überhaupt noch Schnee geben? Walter sieht da schwarz. Im Zuge der Erderwärmung werde es in Weinheim spätestens ab 2030 wohl kaum mehr schneien. Was wiederum selbstverständlich nicht bedeute, dass Schnee unmöglich sei. Die Wahrscheinlichkeit werde aber immer geringer.

Weiße Weihnacht ade