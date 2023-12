Die „Mountain Crew“ kommt nach Weinheim

Im Mittelpunkt steht diesmal ein großes Festzelt mit Bühne. Und dort spielt bei einer Opening-Party am Freitag, 19. April, die Band „Mountain Crew“ aus Oberösterreich – fünf Beach-Boys in Lederhosen, bei denen Stimmung und Party an oberster Stelle stehen. Die „Boyband aus den Alpen“ ist bekannt aus dem deutschen und österreichischen Fernsehen. Am bekanntesten ist ihr Lied „Wirtshaussong“ (Wellermansong).