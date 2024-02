Die neue Tourismus-Chefin von Weinheim kennt sich mit heißen Eisen aus

Weinheim hat eine neue Tourismus-Chefin und die soll dafür sorgen, dass dieser Bereich bald so richtig brummt. Die Zweiburgenstadt mit all ihren Vorzügen soll mehr Tagesgäste und Urlauber anlocken, unter anderem dank einer noch attraktiveren Innenstadt. Die Ziele sind hoch gesteckt und sie sind nicht ganz einfach zu erreichen. Allerdings hat Susann Becker damit ihre Erfahrungen, denn mit "heißen Eisen" kennt sie sich aus. Die 59-Jährige war schon Kommunikationschefin der rnv Verkehrssbetriebe und jeder weiß: Der ÖPNV steht immer mal wieder in der Kritik, wenn es bei Bus und Bahn nicht so läuft wie die Fahrgäste sich das wünschen. Da muss man schon wissen was man tut - und sagt. Ebenfalls in ihrem Lebenslauf zu finden: die Leitung eines Projektes, das die Mannheimer Innenstadt und ausgewählte Stadtteilzentrum attraktiver machen soll.

Das Weinheimer Amt ist nicht nur für Touristik zuständig

Aber der Reihe nach: Der Gemeinderat der Stadt hat sich in dieser Woche für die 59-jährige Marketing-Expertin Susann Becker als neue Leiterin des Amtes für Touristik, Kultur, Wirtschaft und Kommunikation entschieden, das schon Anfang des Jahres um die Wirtschaftsförderung mit Stadtmarketing ergänzt wurde. Doch dort passiert noch viel mehr, beispielsweise kümmert sich Ada Götz um das Großprojekt Heimattage. Und auch für die Verwaltung der städtischen Veranstaltungshäuser ist das Amt zuständig.

Damit sei der Weg frei für eine ganzheitliche Strategie, erklärte Oberbürgermeister Manuel Just. Maria Zimmermann, die das Amt (noch ohne Wirtschaftsförderung) in den letzten Jahren geleitet hat, geht in Kürze in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin in der Führung soll das nun noch breiter aufstellen und die Synergieeffekte nutzen. Auf der Ebene der Abteilungen gab und gibt es weitere Veränderungen: Noch im Februar wird Cornelia Eicher als neue Leiterin der Tourist-Info und der Abteilung Tourismus ihre Arbeit aufnehmen, im Juni wechselt auch die Leitung des Kulturbüros; Gunnar Fuchs geht in den Ruhestand.

Aufgabe in Weinheim soll ganzheitlich gedacht werden

„Vor diesem Hintergrund haben wir eine Führungskraft gesucht und gefunden, die in allen Bereichen des Amtes Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt und die Aufgabe ganzheitlich denken kann“, beschreibt Pressesprecher Roland Kern, der mit der Kommunikationsabteilung selbst organisatorisch zum Amt gehört und Stellvertreter des Amtsleiters bleiben wird.

Frühere berufliche Stationen der neuen Amtsleiterin in Weinheim

Susann Becker ist ein „Kind“ der Region. Sie ist in Mannheim geboren und hat dort Geschichte und Germanistik studiert, war in der Unternehmenskommunikation der MVV beschäftigt und stieg dann zur Kommunikationschefin der rnv Verkehrssbetriebe auf. Damals schon ergaben sich erste Bekanntschaften und Kooperationen mit der Stadt Weinheim. 2022 suchte Susann Becker neue Herausforderungen und übernahm eine Aufgabe als Geschäftsleiterin des Historischen Kornspeichers in Freiburg an der Elbe, einem Kultur- und Veranstaltungshaus in historischen Ambiente. 2023 kehrte sie wieder nach Mannheim zurück, um dort Projektleiterin des Mannheimer Stadtmarketing-Projektes „FutuRaum“ zu werden. Der „FutuRaum“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Mannheimer Innenstadt und ausgewählte Stadtteilzentren attraktiver machen. Mit den Erfahrungen von dort will die Marketing-Expertin jetzt in Weinheim sehr eng die Aufgabengebiete und Schwerpunkte des Amtes in der Wirtschaftsförderung und des City-Managements weiter stärken und die Synergieeffekte mit den Bereichen Tourismus und Kultur herausstellen.

Zu Besuch beim Weinheimer Handel