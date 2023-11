Weinheim

Diebstahl von Diesel aus Lkw's in Weinheim

Am Sonntag, vermutlich in der Zeit von 00 Uhr bis 6 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft an vier auf dem Parkplatz Fliegwiese geparkten Lkw's die Tankdeckel, um so an den getankten Diesel zu gelangen.