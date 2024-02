Diese drei Weinheimer sind Meister ihres Fachs

Man kann damit ausbilden, jungen Menschen eine Perspektive eröffnen, sich selbstständig machen und überhaupt – der Meistertitel macht in der deutschen Wirtschaft und Industrie immer noch was her. Das konnten jetzt drei frischgebackene Meister ihres Fachs dem Weinheimer Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann bestätigen. Konditormeisterin Anika Klingbeil, Elektrotechniker-Meister Christoph Becker und Robin Pülm, der seine Meisterprüfung als Maler und Lackierer abgelegt hat, berichteten angeregt von ihren Zielen und neuen Möglichkeiten, die ihnen ihr Abschluss bereitet hat.

Selbstständigkeit im Blick

Robin Pülm zum Beispiel hat bereits großen Spaß daran, selbst Lehrlinge auszubilden. Er arbeitet als Lackierer-Meister bei der Firma Assion in Schriesheim und ist dort bereits auch in der Disposition und in der Organisation von Arbeitsabläufen tätig. Er ist vielseitig aus- und weitergebildet. Gelernt hat Pülm nach dem Realschulabschluss bei der Autolackiererei Jaitner in Weinheim, dann hat er seine ersten Gesellenjahre bei der Firma John Deere in Mannheim verbracht. Bei Assion leitet er nun mit 26 Jahren die Lackier-Abteilung. Er hat sich aber auch weiter spezialisiert in Richtung Keramik-Versiegelung, blickt aber auch bereits in Richtung Selbstständigkeit. Die Arbeit geht jedenfalls nicht aus.