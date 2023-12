Doppelspitze für den Weinheimer Hermannshof

Nutzwert für die Öffentlichkeit

Bomba und Carroll schließen damit die Lücke, die Prof. Cassian Schmidt hinterlassen hat – wenn auch in etwas anderer Funktion. Der Trägerverein hatte Schmidt im März betriebsbedingt gekündigt. Der Vorstand begründete damals seine Entscheidung damit, dass der Fokus der Parkanlage künftig stärker in Richtung Nutzwert für die breite Öffentlichkeit verschoben werden solle. Deshalb entfalle die Stelle des „wissenschaftlichen Leiters“.

Der rund 2,2 Hektar große Hermannshof werde auch in Zukunft das gesamte Jahr über kostenlos zugänglich sein, heißt es weiter in der Mitteilung des Vereins. „Nur wer in den Beeten arbeitet, kann sie letztendlich verstehen und dadurch verbessern“, wird Sean Carroll zitiert. Der Staudengärtnermeister sammelte berufliche Erfahrung auf fast der ganzen Welt – unter anderem in England, Irland und Neuseeland. Als gärtnerischer Verkaufsleiter gewann er auch Einsicht in die wirtschaftlichen Themen des Gartenbaus.