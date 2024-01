Drei neue Photovoltaik-Anlagen für Hemsbach

Die Energiewende mag manchen zu lange dauern, aber sie kommt. Der Gemeinderat vergibt bei seiner ersten öffentlichen Sitzung am kommenden Montag, 29. Januar, Aufträge, die im Zusammenhang mit drei Photovoltaik (PV)-Anlagen auf städtischen Gebäuden stehen. Weitere Themen sind der Stand des Sanierungsverfahrens in der Unteren Bachgasse und die Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2024.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2022 hat die Stadt das Wohngebäude an der Hüttenfelder Straße 40 erworben. Teil der Sanierungsarbeiten ist auch eine Dachsanierung mit anschließender Installation einer PV-Anlage. Jetzt soll der Auftrag für die Arbeiten am Dach und Solarstrommodule mit einer Leistung von 22 kWp vergeben werden. Das Gleiche gilt für das Umkleidegebäude am Freibad Wiesensee.

Dort wird nach der im vergangenen Jahr bereits erfolgten Sanierung des Daches jetzt der Auftrag für eine PV-Anlage mit 28 kWp vergeben. Eine solche Anlage soll auch auf dem städtischen Gebäude an der Alleestraße 14b, dem früheren Postgebäude, errichtet werden. Zuvor wird aber auch hier das Dach saniert; der Gemeinderat vergibt dafür am Montag den Auftrag. In Summe geht es bei den Auftragsvergaben um rund 230 000 Euro.

Wenige Haushaltsanträge

Eigentlich wäre am Montag die Stunde der Fraktionen. Thema sind nämlich deren Anträge zum Haushaltsplan für dieses Jahr. Angesichts der klammen Finanzen haben sich die Fraktionen aber zurückgehalten, nur SPD und FDP haben Forderungen gestellt. Die Genossen plädieren für eine zügige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und wollen dafür Mittel in die Haushalte von 2024 bis 2027 einstellen, die Stadt will sich dagegen mehr Zeit lassen.

Ferner beantragt die SPD-Fraktion, 5000 Euro für die Erstellung eines Sozialberichts einzustellen, sowie weitere 10 000 Euro für die Aufstellung von Fahrrad-Servicestationen. Schließlich soll mit zusätzlichen 5000 Euro die Möglichkeit geschaffen werden, Gemeinderatssitzungen zu streamen. Viel günstiger ist dagegen der Antrag der Liberalen: Die FDP will, dass der Verein Vogelnest jährlich einen städtischen Zuschuss von 200 Euro erhält.

Foto: Thomas Rittelmann Solarstrom soll künftig auf dem Dach der früheren Post an der Alleestraße erzeugt werden. Zunächst muss es aber saniert werden.

Ganz so günstig fallen die für die Untere Bachgasse diskutierten Maßnahmen nicht aus. Das dortige Sanierungsgebiet läuft im April aus, die Verwaltung hat aber bereits einen Antrag auf Verlängerung um ein weiteres Jahr gestellt. Das dürfte wohl kein Problem darstellen, bei künftigen Verlängerungsanträgen müsse aber ein besonderes Augenmerk auf öffentliche Maßnahmen gelegt werden, schreibt das Rathaus in der Sitzungsvorlage.

Eigenanteil von mehr als 4,5 Millionen Euro

Für die angedachte Umgestaltung der unteren Bachgasse sowie die Neugestaltung von Bray-sur-Seine-Platz und Bahnhofsvorplatz erwartet die Stadt abzüglich der Förderung einen Eigenanteil von mehr als 4,5 Millionen Euro. Viel Geld angesichts leerer Kassen. Das Rathaus fordert daher, noch in diesem Jahr festzulegen, ob und wenn ja, welche öffentlichen Maßnahmen überhaupt weiterverfolgt werden sollen.

Der Gemeinderat entscheidet ferner über die Fortführung des interkommunalen Projektes „Blühende Bergstraße“. Hier muss das Projektmanagement ab 2025 für weitere vier Jahre neu ausgeschrieben werden. Das Gremium entscheidet zudem über einen Zuschuss zur Teilsanierung der Dachflächen beim örtlichen Sportschützenverein. Auf der Tagesordnung steht ferner die Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften.

Einwohnerfragestunde

Am Beginn der Gemeinderatssitzung haben Bürger die Möglichkeit, sich in einer Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden. Bürgermeister Jürgen Kirchner wird nicht öffentlich gefasste Beschlüsse bekannt geben.