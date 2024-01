Drei Weinheimer Projekte, ganz viel Ehrenamt

Ungewöhnlich viele Zuhörer verfolgten am Mittwoch die Sitzung des Weinheimer Gemeinderates. Der Grund: Auf der Tagesordnung standen Projekte, bei denen es einerseits um Sonderzuschüsse für zwei Sportvereine ging, andererseits um die einmalige Anschubfinanzierung für das Projekt „Hier macht was auf“, mit dem das evangelische Gemeindehaus in Lützelsachsen als Treffpunkt für alle Menschen aus dem Ortsteil erhalten bleiben soll.