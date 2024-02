Brennendes Auto auf der B3 zwischen Weinheim und Hirschberg

Um kurz nach 15 Uhr geriet am Dienstag ein Fiat am Ortsausgang an der B3 in Richtung Lützelsachsen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es keine Verletzten. Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr war die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte die B 3 um kurz vor 15:50 Uhr für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden. Das durch Flammen beschädigte Auto wurde auf einen nahgelegenen Parkplatz geschleppt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache.