Ein Grüffelo für jedes Neugeborene in Weinheim

Die Weinheimer Verlagsgruppe Beltz und die Beleghebammen in der GRN-Klinik Weinheim haben sich für eine Zusammenarbeit entschieden. Seit dem 1. April schenkt Beltz jedem Baby, das in der GRN-Klinik Weinheim geboren wird, ein Exemplar des Grüffelo. Den Eltern wird noch im Krankenhaus das ökologisch produzierte Pappbilderbuch durch die Beleghebammen ausgehändigt.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Marianne Rübelmann (Archivbild) ist Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Beltz.

„Die Kooperation ist eine tolle Sache für uns. Damit können auch die jüngsten Generationen mit dem Grüffelo, der dieses Jahr 25 wird, aufwachsen. Unsere Verwurzelung in Weinheim hat die Entscheidung sehr leicht gemacht, mit der lokalen Klinik zusammenzuarbeiten. Das ist eine Chance, auch im Sinne der Leseförderung, Familien in der Region mit einfachen Mitteln kostenlosen Lesestoff bereitzustellen“, erklärt Marianne Rübelmann, Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Beltz, in einer Pressemitteilung den Entschluss für die Kooperation.

Foto: Marco Schilling Hebamme Stefanie Krackhecke freut sich ebenfalls über die Kooperation mit der Verlagsgruppe Beltz.

„Wir freuen uns sehr über die tolle Kooperation mit dem Beltz-Verlag, passend zum einjährigen Jubiläum der Beleghebammen Weinheim,“ sagt Stefanie Krackhecke, eine von 15 Beleghebammen in Weinheim.

Foto: Ann-Kathrin Thaden In nahezu jedem Kinderbücherregal zu finden: Der Kinderbuch-Klassiker "Der Grüffelo" von Julia Donaldson.

In der GRN-Klinik Weinheim kommen pro Jahr rund 700 Kinder zur Welt. Vor einem Jahr wurde das System in der Geburtshilfe von festangestellten Mitarbeiterinnen auf freiberufliche Hebammen umgestellt. Tatsächlich wird die Selbstständigkeit und freiberufliche Tätigkeit in dem Berufsfeld immer beliebter. Durch den Wechsel veränderte sich für werdende Mütter nichts zum Nachteil, macht Stefanie Krackhecke, Sprecherin des Hebammenteams, deutlich. Im Gegenteil: „Eigentlich verändern sich die Dinge nur zum Guten.“

Rund um die Uhr bereit

Nach wie vor stehen die Hebammen rund um die Uhr zur Verfügung, Patientinnen können auch ohne vorherige Anmeldungen kommen. „Durch einen höheren Personalschlüssel ist uns aber eine noch intensivere Betreuung möglich“, sagt Krackhecke. Insgesamt besteht das Team aus 18 Hebammen. Gearbeitet werde in Zwölf-Stunden-Schichten. „Dadurch gibt es weniger Wechsel in der Versorgung.“ Auch die Hebammen profitieren von dem Zweischichtsystem. Oft selbst Mütter, kommt ihnen der Dienstbeginn um 8 Uhr bei der eigenen Familienbewältigung sehr entgegen.

Diese Betreuung kann im Übrigen ganz unterschiedlich intensiv aussehen. Frauen dürfen sich schon in der frühen Schwangerschaft mit Fragen und Nöten an das Team wenden. Dasselbe gilt während des Schwangerschaftsverlaufs. In der Elternschule finden beispielsweise Geburts- und Stillvorbereitungskurse statt. Nach dem großen Wunder der Geburt bieten die Weinheimer Beleghebammen etwa Rückbildungsgymnastik und Stillcafé an.

Wohlfühlatmosphäre