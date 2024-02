Ein Zeichen gegen rechts

Arndt Weidler, Bernhard Götz und Dietmar Stamm sind stolz auf die Hirschberger: Vereinsvertreter, Kirchen, Parteien, aber auch Privatleute folgten ihrem Aufruf und beteiligen sich am Sonntag, 25. Februar, ab 15 Uhr im Schulhof der Martin-Stöhr-Grundschule an der Kundgebung „Hirschberg für Demokratie und Bürgerrechte“. Damit will auch Hirschberg ein sichtbares Zeichen für Demokratie und gegen Ausgrenzung setzen. „Wir freuen uns darüber, mit so einem illustren Kreis von Bekennern, Aktiven und Kreativen gemeinsam so eine Kundgebung gestalten zu können“, sagt der Initiator der Veranstaltung, Arndt Weidler.