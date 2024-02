Heddesheim

Einbruch in Baucontainer: 3000 Euro Schaden

Unbekannte öffneten in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr einen mit Schrauben gesicherten Bauzaun, um sich so Zutritt auf eine Baustelle in der Richard-Strass-Straße zu verschaffen. Im Anschluss brachen die Kriminellen einen verschlossenen Baucontainer auf.