Einbruch in Bensheimer Einfamilienhaus

Am Samstag, in der Zeit zwischen 17.40 und 20.30 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Rohrheimer Straße in Schwanheim Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen Uhren, Schmuck und ein Instrument in die Hände.