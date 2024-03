Einbruch in Hirschberg: Tresor gestohlen

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Dienstag zwischen 18.50 Uhr und 22 Uhr in ein Anwesen 'Im Schwanenstein' ein.

Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die Wohnzimmerscheibe eingeworfen und sich so Zutritt zum Inneren verschafft. Hier durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendete einen Tresor. In diesem befand sich Bargeld in vierstelliger Höhe und verschiedene Dokumente. Da bei Ankunft der Anwohner nicht klar war, ob sich die unbekannte Täterschaft noch im Objekt befand, wurde dieses durch Polizeikräfte umstellt und durchsucht. Es konnte niemand mehr angetroffen werden. Wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden sind, ist bislang noch unbekannt.