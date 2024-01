Einbrüche in der Weinheimer Nordstadt

Im Weinheimer Nibelungenviertel waren über den Jahreswechsel hinweg offenbar Einbrecher unterwegs. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Zwischen Donnerstagmorgen, 6 Uhr, und Montagabend, 18.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter über den Balkon in ein Haus in der Siegfriedstraße in der Weinheimer Nordstadt ein. Innerhalb des Hauses durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen, schreibt die Polizei weiter.

Das genaue Ausmaß des Schadens und vor allem welchen Wert die Beute hat, wird derzeit von der Polizei noch ermittelt. Auch in ein Nachbarhaus wurde eingebrochen - wohl zwischen Samstagmorgen, 6 Uhr, und Montagabend, 17 Uhr. Dort öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und konnten sich so Zutritt zum Anwesen beschaffen. Auch dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und Schränke. Letztlich entwendeten der beziehungsweise die Täter einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. In beiden Fällen - die Polizei vermutet, dass es sich um dieselben Täter handelt - ermittelt die Polizei nun wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls.