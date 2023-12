Eine Tüte voller Weihnachtsfreude für Weinheimer Kinder

Johannes Hildenbeutel ist ein ganz normaler 20-Jähriger. Der Heppenheimer hat den Finger (fast) immer am Handy, ist auf Instagram, Facebook und TikTok mit eigenen Kanälen vertreten. Das Besondere daran: Er nutzt seinen Einfluss, um Gutes zu tun. Das klingt irgendwie altbacken, ist es aber nicht. „Es erfüllt mich“, sagt der junge Mann und lacht. Für ihn ist Helfen eine Selbstverständlichkeit.

Im zurückliegenden Jahr rief er erstmals eine Weihnachtsaktion für kleine Krebspatienten und andere chronisch kranke Kinder in Leben. Zusammen mit Familie und Freunden packte er 200 Taschen mit Malbüchern, Süßigkeiten und Spielzeuge – alles finanziert durch seine Follower oder gestiftet von Sponsoren. Der Wert: 7000 Euro. Anschließend wurden die Taschen an kranke Kinder in Krankenhäusern und Einrichtungen in der ganzen Region verteilt.

Die Gutscheine für Kinder bis zwölf Jahre können am Freitag, 22. Dezember, bei Rewe am Berliner Platz 1 in Weinheim gegen Weihnachtstüten eingetauscht werden.

Johannes Hildenbeutel: „Die strahlenden Kinderaugen haben mich darin bestätigt, dass diese Aktion sinnvoll ist.“ Und darin, dass sich der Aufwand lohnt – vor allem für die Kinder, denen er an Weihnachten eine kleine Freude machen konnte. Nur sechs Wochen lagen zwischen der Idee der privaten Weihnachtsaktion und der Auslieferung der Geschenke.

Jetzt für alle Kinder

„Nach dem Erfolg im zurückliegenden Jahr wollte ich natürlich weitermachen und die Aktion auf alle Kinder ausweiten und nicht nur kranke Kinder beschenken“, erklärt der Heppenheimer. Und er fand in Markus Mauz, Marktleiter des Rewe Centers in Weinheim, einen Verbündeten. Mauz hatte schon die erste Weihnachtsaktion 2022 durch Spenden unterstützt, in diesem Jahr wurde die Zusammenarbeit noch enger.

In den zurückliegenden Wochen gab es für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren an den Kassen des Supermarktes und an der Information Gutscheine für Weihnachtstüten. Dabei war es unerheblich, ob für fünf Euro oder für 50 Euro eingekauft wurde. „Das ist mir ganz wichtig“, erklärt Johannes Hildenbeutel, „jedes Kind soll eine Tüte bekommen.“ Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. 500 Tüten sind bereits gepackt – mit Süßigkeiten, Malbüchern, Buntstiften, Kreide oder Büchern zum Lesen. Auch Reflektoren, die an Ranzen gehängt werden können, gehören dazu. Alles abgestimmt auf die Zielgruppe.

Tatkräftige Unterstützung hatte Johannes Hildenbeutel von seinem Vater Hans-Jürgen, Christine Schollenberger, einer guten Freundin, und von Rewe-Mitarbeitern. Johannes Hildenbeutel schätzt: „Jede Tüte hat einen Wert von rund 20 Euro.“ Damit konnte der junge Heppenheimer Spenden von rund 10 000 Euro zusammentragen. Dankbar ist es deshalb seinen Followern, die reichlich dazugegeben haben, und den spendenden Firmen. „Man sieht, gemeinsam kann man viel erreichen“, freut sich Johannes Hildenbeutel. „Ohne diese Menschen, würde das alles nicht gehen.“

Das Soziale in der Gemeinschaft

Er findet genau das spannend an Social Media – das Soziale in der Gemeinschaft. Über 5000 Follower hat er mittlerweile auf Instagram. Die versorgt er nicht nur mit Infos über seine Aktionen und darüber, wohin das Geld fließt, sondern auch über das, was ihn sonst noch ausmacht. Zurzeit absolviert er eine Lehre zum Konditor. Was liegt da näher, als Backvideos zu teilen. Kuchen, Torte und Brote bereitet er vor laufender Kamera zu. „Schritt für Schritt, mit Tipps und Tricks“, erklärt er. Dabei isst er selbst am liebsten Cupcakes, verrät er.

Darüber hinaus strahlt Johannes Hildenbeutel einen wöchentlichen Podcast mit dem Titel „Social Feeling“. Damit schlägt er die Brücke zwischen den Sozialen Medien und seinen Gefühlen. Und sensibilisiert damit für Themen, die ihm am Herzen liegen.

Influencer wäre ein Traum

Also dann doch irgendwann Influencer statt Konditor? „Das wäre natürlich ein Traum, aber da muss man reinwachsen“, sagt er. Und meint damit nicht nur die Anzahl der Follower. Mit seiner Idee, Social Media zu nutzen, um Gutes zu tun, hat Johannes Hildenbeutel jedenfalls einen Nerv getroffen.