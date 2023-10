Elternbeirat Leutershausen organisiert erfolgreichen Flohmarkt für Kinderartikel

Alles muss raus – nun, damit Platz für Neues ist. Nichts ist wohl schneller ausrangiert als Kinderkleidung. Gerade hat der Strampler noch so schön gepasst, jetzt hat Klein-Henry Hochwasser. Kein Wunder, dass der „Große Flohmarkt – Rund ums Kind“ am Sonntag reißenden Absatz fand.

Warum also hamstern, wenn andere einen aktiven Nutzen davon haben können. „Die Nachhaltigkeit ist uns auch sehr wichtig. Wenn gut erhaltene Artikel weitergenutzt werden können, dann ist das doch was Positives“, sagt Richert und bezieht sich damit nicht nur auf den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Ältere Artikel wieder aktiv nutzen

Viele Projekte schon finanziert

Und viele tolle Dinge konnten so schon für die Einrichtung finanziert werden. Vor den Sommerferien engagiert der Elternbeirat einen Eiswagen. Auch ein Puppentheater kommt ab und an in der Einrichtung vorbei. „Außerdem bekommt jede der fünf Gruppen vor Weihnachten ein Taschengeld, mit der ein Spielzeug angeschafft werden kann“, so die Rednerin stolz. Das alles seien beinahe schon Fix-Ausgaben und eine schöne Kindergarten-Tradition.