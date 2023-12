Ende der Festnetz-Störung in Rippenweier in Sicht

Fast zwei Wochen lang waren Telekomleitungen in Rippenweier nicht erreichbar. Neben den Telefonanschlüssen waren davon auch die Internet- und TV-Verbindungen im Festnetz betroffen. Was in Zeiten des Smartphones nach einem vergleichsweise kleinen Problem klingen mag, war für ältere Menschen, die kein Handy haben, eine mittlere Katastrophe.