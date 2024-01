Erneutes Stühlerücken im Gemeinderat

Wenn der Gemeinderat im großen Sitzungssaal des Rathauses tagt, dann nehmen die Stadträte in zwei Reihen hintereinander Platz – sortiert nach Fraktionen, wobei diesen je nach Größe Plätze in der ersten Reihe zustehen. Einzelstadträte müssen dagegen immer in der zweiten Reihe sitzen.