Erste Bewerber für Schulleitung an der DBS Weinheim

Wie das Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe erklärte, gibt es mehrere Anfragen. „Außerdem steht das zuständige Referat 75 des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit möglichen Bewerbern in Kontakt“, so RP-Sprecherin Irene Feilhauer.

Schnelle Resonanz

Dabei sei die Stelle erst in der Januarausgabe des Amtsblattes Kultus und Unterricht ausgeschrieben worden. Die Frist für die Bewerbungen endet bereits übermorgen, könne laut Feilhauer jedoch je nach Lage verlängert werden. Die schnelle Resonanz scheint im Kontrast zum vergangenen Besetzungsverfahren zu stehen, bei dem sich die ehemalige DBS-Schulleiterin Demet Üstünel-Hartbauer erfolgreich durchgesetzt hatte. Wie Dagmar Ruder-Aichelin, Leiterin des Referats für Allgemeinbildende Gymnasien, in der Vergangenheit erklärte, habe das Regierungspräsidium damals Schwierigkeiten gehabt, die Stelle zu besetzen. Das führte dazu, dass die DBS mehrere Jahre ohne offiziellen Schulleiter war. In dieser Zeit übernahm Andrea Volz die kommissarische Führung an der Schule. Auch seitdem Üstünel-Hartbauer im November von dem Posten zurücktrat, hat Andrea Volz diese Position inne. Dabei, so RP-Sprecherin Feilhauer, wird sie vom Regierungspräsidium „intensiv begleitet“.