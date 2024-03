Da besitzt die Gemeinde ein wahres Juwel an der Breitgasse: Im Rahmen einer dendrochronologischen Untersuchung (Jahresringmessung bei Holz) wurde das Baujahr des alten Großsachsener Fachwerk-Rathauses auf dem Anwesen Am Mühlgraben 1 auf das Jahr 1488 datiert. In der Region gibt es kaum ältere Gebäude; eines steht in Walldürn (1446), ein anderes in Michelstadt (1484).