Fällt die Kinderbetreuung aus, sollen Eltern weniger zahlen

Während der Corona-Pandemie gab es bei Schließungen oder bedingten Kürzungen eine Regelung, die jedoch zum 31. August 2022 endete. Jetzt nimmt die Kommune einen erneuten Anlauf. Der Verwaltungsausschuss befürwortete den Vorschlag, der mit den Trägern (Kirchen und Organisationen wie AWO) und den Eltern abgestimmt wurde, wie der Bürgermeister Ralf Gänshirt in der Sitzung am vergangenen Mittwoch mitteilte. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug. Entschieden werden soll dies in einer der kommenden Sitzungen.