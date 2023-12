Fahrzeugdiebstahl: BMW und Mercedes-Benz entwendet

Auch in Heddesheim wurde von einer bislang unbekannten Täterschaft am 21. Dezember gegen 6 Uhr ein Fahrzeug mit einem Keyless-System in der Büchnerstraße entwendet. Es handelt sich dabei um einen weißen Mercedes AMG, der kurz nach dem Diebstahl noch zwischen Heddesheim und Viernheim von Zeugen fahrend gesehen worden sein soll.