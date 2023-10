Weinheim

Familie Blumenthal besucht altes Wohnhaus ihrer Vorfahren in Weinheim

Gladis Blumenthal, eine Nachfahrin der Familie Neu, kehrt in das Haus ihrer Vorfahren in der Schulstraße zurück. Zusammen mit ihrem Ehemann José und ihren drei Kindern Jairo, Daniel und Liane, taucht sie in die Geschichte ihrer Familie ein, die vor fast 100 Jahren in Weinheim wohnte.