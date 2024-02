Femizid: Töten, was Mann nicht besitzen kann

Wie gewaltvoll war die Beziehung vor dem Tod einer 18-Jährigen in St. Leon-Rot?

Am Tag nach dem Femizid an einer Schülerin kommt der gleichaltrige Beschuldigte ins Gefängnis. Schon im Dezember hatte ihn die Polizei im Blick und richtete Gefährderansprachen an ihn. An der Schule legte man extra Kurse um.