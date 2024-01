Festnahme nach Verkehrskontrolle

Laut einer Pressemeldung der Polizei fuhr ein 25-jähriger Autofahrer am Donnerstag, dem 4. Januar den Kreuzungsbereich des Multrings/ Breslauer Straße. Als eine Streife der Polizei Weinheim den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, drückte der 25-Jährige plötzlich aufs Gas und versuchte zu flüchten. Er beschleunigte sein Fahrzeug über den Multring in Fahrtrichtung Händelstraße und bog anschließend auf die Westtangente ab. An der Einmündung zur Mierendorffstraße leistete er schlussendlich den Anhaltesignalen des Streifenwagens Folge und kam in der Thaddenstraße zum Stehen.