Feuer im Freizeitbad Miramar in Weinheim - wann das Bad heute öffnen kann

Im Freizeitbad Miramar in Weinheim ist am Samstagmorgen ein Feuer im Küchenbereich ausgebrochen. Gegen 7.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die sofort anrückte und das Feuer in kürzer Zeit löschen konnte. "Der Brand brach im Spülraum aus. So wie es aussieht, war es wohl ein technischer Defekt", sagt Miramar-Berater Hardy Prothmann auf Nachfrage der Redaktion. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Brandes befand sich nur Personal im Bad. Der Schaden im Gastrobereich ist hoch, Prothmann spricht von einer sechsstelligen Summe.