Feuerwehr löscht Brand in Toilettenhaus

Die Freiwillige Feuerwehr ist in der Freitagnacht kurz nach 23.30 Uhr zu einem Brand auf dem Parkplatz Fliegwiese an der A 5 gerufen worden. Dort hatte ein Lkw-Fahrer ein Feuer im dortigen Toilettenhäuschen gemeldet. Demnach habe das Objekt immer stärker zu qualmen begonnen und sei nun völlig in Rauch gehüllt.