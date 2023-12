„Forever Young“ wird 20 Jahre alt

Ganz viel Geselligkeit

In all den Jahren hatte die Geselligkeit immer einen sehr hohen Stellenwert, so zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern und Chorwochenenden vor öffentlichen Konzerten. Der Chor verlor durch eine schwere Krankheit seine Gründungschorleiterin Margit Pöhlert und fand mit Meinhard Wind einen erfahrenen neuen Chordirigenten.

Im Jubiläumsjahr 2024 bereitet sich der Chor mit Rock- und Pop-Literatur auf ein Konzert vor. Gesungen wird dabei zum Teil a capella und mit Klavierbegleitung durch Meinhard Wind. Der gemischte Chor wünscht sich dafür noch Unterstützung und bietet auch vor Weihnachten noch offene Chorstunden an, gerne auch zur Weihnachtsfeier am heutigen Donnerstag ab 19.30 mit schönen Weihnachtsliedern.

Wie kann man mitmachen?

In der jüngsten Zeit konnte der Chor seine Zuhörer bei verschiedenen Veranstaltungen mit Liedbeiträgen begeistern – bei der Serenade in Hohensachsen auf dem Anetplatz, beim Sängerfest in Gorxheimertal und bei der 125-Jahrfeier der Scharbacher Chöre mit Klassikern wie „Hit The Road Jack“ und „Barbara Ann“.