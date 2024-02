Frauen stürmen die Rathäuser an der Bergstraße und im Odenwald

Der Schmutzige Donnerstag ist DER Tag im Jahr, an dem sich männliche Amts- und Würdenträger mit Krawatten-Vorliebe ganz besonders in Acht nehmen müssen. Die närrischen Weiber erobern die Rathäuser und schneiden den Herren die Zipfel ab. So geschehen natürlich auch am 8. Februar 2024 im Odenwald und an der Bergstraße. WNOZ-Reporter waren dabei:

Hirschberger Hexen sind zu früh

Die Apfelbachhexen sind auf Zack. Kurz vor 11 Uhr fahren die zwei Autos mit den acht Hexen aus Hirschberg-Großsachsen vor dem Rathaus vor. „So sehen Hexen aus“ singen sie und stürmen das Rathaus, um die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Im Foyer wird mit den „Herren der Schöpfung“ kurzer Prozess gemacht. „Schnipp, schnapp die Krawatt is ab“ schreien die froh gelaunten Faschingsfrauen und halten ihr Trophäe in die Luft. Mit dem altbekannten Lied „Saase Helau“ rennen sie ins Dienstzimmer des Bürgermeisters Ralf Gänshirt. Der weiß, was ihm blüht. Wenige Sekunden später ist seine erste Krawatte gekürzt.

Apfelbachhexen bei Bürgermeister Gänshirt

Da der offizielle Rathaussturm üblicherweise erst um 11.11 Uhr erfolgt, und die Pressefotografen erst hierzu kommen, erklärt sich der bestens gelaunte Bürgermeister dazu bereit, noch eine Krawatte zu opfern. Auch sie ist im Nu ein Stück kürzer. „Hurra, hurra, wir sind wieder da - mit der ganzen Hexenschar. Rathaus gestürmt, Krawatten sind ab, den Rathausschlüssel ham ma geschnappt. Der Bürgermeister denkt: Oh weh, oh weh, wenn ich schunn die Hexen seh, geht‘s mir an den Kragen und ich hab nix mehr zu sagen. "Helau“, heißt es von Sprecherin Heike Rohr-Tomuschat. Gänshirt lacht und wünscht tolle Tage. Und da die Hexen lange durchhalten müssen, gibt es eine Wegzehrung: Sekt und Kräppel. Zudem erhalten sie noch eine Kiste Sekt von Teutsch und Hirschberg Gutscheine.

Und während alle so nett ins Plaudern kommen, schwärmen die Hexen dem Rathauschef vom schönen Pfarrer Friedel Goetz vor. „Los dir doch ah die Hoar wachse“, raten sie Gänshirt. Der winkt lachend ab: „Ihr müsst mich nehmen, wie ich bin.“ Die Hexen haben eine andere Idee fürs Rathaus: ein Männerballett. Zum Schluss gibt es noch ein kleines Missgeschick, denn beim großen roten Rathausschlüssel bricht ein Teil ab. Dies scheint schon öfters passiert zu sein, wie der Bürgermeister feststellt, als er das abgebrochene Teil in der Hand hält. Alle lachen und stoßen mit einem Glas Sekt an. Die Mehrheit der Hexen stammen von der Katholischen Frauengemeinschaft Großsachsen, die 74-jährige Hexenmama Karin Meitzler vom MGV Sängerbund. Die anderen Hexen heißen Gabi Eschwey, Petra Fading, Andrea Kreis, Heike Rohr-Tomuschat, Ingrid Klohr, Gudrun Hehmann und Nicola Ahrens.

Weiberfastnacht auch im Landratsamt in Heidelberg

Weiberfastnacht im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis: Punkt 11.11 Uhr stürmte am Schmutzigen Donnerstag eine Horde von närrischen Mitarbeiterinnen der Kreisbehörde – mit spitzen Scheren bewaffnet – das Büro von Landrat Stefan Dallinger. Auch andere männliche Führungskräfte bekamen die „Frauenpower“ zu spüren und die Krawatten gestutzt. Der Kreis-Chef trug die „Entmachtung“ mit Humor und belohnte die Narrenrunde mit Getränken und heißen Würsten.

Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Wer sind die denn? Landrat Stefan Dallinger, Ulrich Bäuerlein (Dezernent für Verwaltung und Schulen) sowie Erster Landesbeamter und Landrat-Stellvertreter Stefan Hildebrandt (links) in Fastnachtsmontur.

Bürgermeister Dr. Sascha Weber wird "Opfer" der Fastnacht

Schmutziger Donnerstag, 11.11 Uhr. Vor dem Wald-Michelbacher Rathaus ist alles friedlich, lediglich einige Bürger gehen ein und aus. Doch hinter den Kulissen geht es närrisch zu. Die weibliche Belegschaft, bewaffnet mit buntem Kopfschmuck und einer großen Schere, hat es auf die wichtigste Krawatte des Rathauses abgesehen – nämlich die des Bürgermeisters Dr. Sascha Weber.

Ein "schmutziger" Trick

Weber selbst hat sich in weiser Voraussicht den Schlips umgelegt, von dem er sich am ehesten trennen könne. „Und die, die am besten zum Anzug passt“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Vor einiger Zeit sei ein Kollege besonders kreativ gewesen, verraten die Närrinnen. Der habe sich die Krawatte – ganz unauffällig – mit Draht verstärkt, damit diese sich nicht so leicht durchtrennen lassen würde.

Foto: Fritz Kopetzky Wald-Michelbachs Bürgermeister Sascha Weber musste am Schmutzigen Donnerstag ganz tapfer sein.

Dabei dürfte Webers Schlips allerdings das einzige Opfer der Fastnachtsschere gewesen sein. Denn viele männliche Kollegen tragen gar keinen mehr. Stattdessen könnten die Schnüre der Kapuzenjacken herhalten, überlegte die Truppe.

Wie es am Donnerstag vor dem Faschingswochenende Tradition ist, haben mit dem Rathaussturm die Narren, ganz ohne Widerstand, die Herrschaft über die heiligen Hallen Wald-Michelbachs übernommen. „Was sie allerdings damit wollen, weiß ich auch noch nicht“, verrät der um eine Krawatte kürzere Weber augenzwinkernd. Bei Kräppeln und Getränken haben die Fastnachtsweiber aber bereits einige Ideen. An der großen Tafel wird fleißig beratschlagt: Um 12 Uhr Feierabend machen. Den Schreibtisch als Fußablage zu benutzen. Den Stuhl nur noch in Liegeposition zu stellen. Ein Sushi-Band, das frische Delikatessen durch alle Büros liefert.