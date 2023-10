Weinheim

Freie Wähler: In Weinheim muss sich einiges ändern

Im Pressegespräch gibt es Kritik an der Bürgerinitiative gegen die Miramar-Pläne, an der Zukunftswerkstatt und am maroden Zustand der Gemeindehalle Lützelsachsen. Und was ist eigentlich mit den CDU-Leuten, die zu den Freien Wähler wechseln wollen?