Friedrichstraße wird nach Wasserrohrbruch gesperrt

Die Friedrichstraße ist wieder trocken. Dort ist es gestern nach einem Wasserrohrbruch an einer Hauptversorgungsleitung zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Stadtwerken und Tiefbauamt gekommen (wir haben berichtet). Wasser sprudelte in großen Massen an die Oberfläche, ein kleiner Sturzbach bildete sich, der über die steile Straße auf die Bergstraße / B 3 sauste. Zwischenzeitlich gibt Stadtwerke-Chef Alexander Skrobuszynski Entwarnung: „Es ist so weit alles behoben. Gegebenenfalls kommt es höchstens noch zu Druckdefiziten.“ Am Donnerstag und Freitag muss die Friedrichstraße jedoch von der Ecke B3 bis zur Ecke Bismarckstraße gesperrt werden.