Frostgefahr für Weinheim und Region

In der letzten Woche gab es noch sommerliche Temperaturen, doch der Deutsche Wetterdienst informiert, dass für Weinheim und die Region in den kommenden Tagen noch mal deutliche Minustemperaturen von -2 bis - 3 Grad in der Nacht erreicht werden können. Manche haben schon ihr Wasser für den Garten aufgedreht und die Leitungen stehen unter Wasser. Daher gibt die Feuerwehr Weinheim den Tipp, diese noch mal zu entleeren, bevor es zum Frostschaden kommt.