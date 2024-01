Führungswechsel beim Weinheimer Logistiker trans-o-flex

Das Weinheimer Logistikunternehmen trans-o-flex bekommt einen neuen Chef: Der bisherige langjährige CEO, Wolfgang P. Albeck, hat sich entschieden, seine Aufgaben abzugeben und in den Aufsichtsrat des Unternehmens zu wechseln, heißt es in einer Pressemitteilung. Zugleich werde er mit seinen Erfahrungen aus mehr als fünf Jahrzehnten in der Transport- und Logistikbranche als persönlicher Berater der GEODIS-Chefin Marie-Christine Lombard tätig. Er wird Lombard in Fragen der weltweiten strategischen Entwicklung des Konzerns beraten. Die Leitung der Geschäftsführung von trans-o-flex übergibt Albeck bis Ende Januar an Thomas Kraus, den President & CEO Europe von GEODIS. Ab dem 1. Februar wird Kraus die Verantwortung als trans-o-flex-CEO zusätzlich zu seinen Aufgaben bei GEODIS Europe übernehmen, bis eine endgültige Nachfolgeregelung gefunden ist. Er wird dabei von den weiteren zwei trans-o-flex-Geschäftsführern Eugen Günther (Vertrieb) und Michael Schmidt (Finanzen) unterstützt.

Foto: Geodis / Thomas Laisné Thomas Kraus, CEO Geodis Europe, wird die Leitung der Geschäftsführung von trans-o-flex interimsweise übernehmen.

Unter Albeck zum Marktführer geworden

Lombard dankte Albeck für „seinen Einsatz, sein Engagement und seine Leidenschaft“ sowie für die entscheidenden Impulse, die er seit 2017 als CEO von trans-o-flex gesetzt habe. „Unter seiner Führung hat trans-o-flex den Unternehmenswandel geschafft und sich zum Marktführer für Logistik und Distribution von Gütern entwickelt, die insbesondere temperatursensibel oder sehr wertvoll sind. Albeck hat trans-o-flex zu dem gemacht, was es heute ist. Wir sind sehr stolz, dass wir dieses Unternehmen im letzten Jahr übernehmen konnten.“

Vorher bei der Deutschen Post DHL

Bevor Albeck 2017 die Verantwortung bei trans-o-flex übernahm, war er zwei Jahrzehnte bei der Deutschen Post DHL (DPDHL) in zahlreichen leitenden Funktionen in der Paket- und Express-Organisation tätig. Davor hatte der gelernte Speditionskaufmann rund zehn Jahre für TNT Express in leitenden Funktionen gearbeitet. Seine Karriere begonnen hat Albeck bei mittelständischen Speditionen. Albeck: „In den letzten Jahren hat sich das gesamte trans-o-flex-Team enorm weiterentwickelt. Gemeinsam konnten wir die flexible Organisation mit einem unbedingten Fokus auf die Qualität unserer Dienstleistung zum Marktführer in unserem speziellen Segment machen. Mit GEODIS als neue Muttergesellschaft kann trans-o-flex sich vor allem international noch stärker aufstellen. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, dass an der Spitze von trans-o-flex ein Generationswechsel stattfinden kann.“

Werdegang von Thomas Kraus

Bevor er zu GEODIS kam, war Thomas Kraus seit 1990 in unterschiedlichen Führungspositionen bei TNT in Vertrieb und Marketing tätig. 2006 übernahm er als CEO die Verantwortung für TNT Innight, eine auf Übernacht-Distribution spezialisierte Mehrländerorganisation mit 1.200 Mitarbeitern in sieben Ländern. Nach dem erfolgreichen Turnaround dieses Geschäfts wurde er 2007 zum CEO von TNT Express Deutschland ernannt, eine Position, die er in den folgenden sechs Jahren innehatte. 2015 wechselte er als Chief Commercial and Marketing Officer zu GEODIS. 2018 übernahm er dort die Verantwortung für die Region Nord, Ost- und Zentraleuropa. Im Januar 2023 wurde er zum CEO Region EUROPE ernannt.

Die Bedeutung von trans-o-flex innerhalb von GEODIS