Gar nicht lustig! Skibank vor Sport65-Shop gestohlen

Karin Sattler ist sauer, stinksauer - und das, obwohl Sport65 im "3 Glocken Center" normalerweise mit dem Beinamen "Headquarter of Fun" für sich wirbt. Aber bei Diebstahl hört der Spaß auf. Vor allem dann, wenn es sich bei dem geklauten Gegenstand um einen handelt, in dem viel persönliches Herzblut steckt und der inzwischen zu einem Markenzeichen des Sportgeschäfts am Weinheimer Hauptbahnhof ist. "Der Andi hat die Bank vor Jahren aus alten Skiern gebaut. Und dann war sie am Freitagmorgen einfach weg. Ich bin dann erst einmal alles abgelaufen, weil ich dachte, irgendwelche Scherzkekse hätten sie einfach hinter die nächste Ecke gestellt", sagt Sattler.