Gartenhütte in Oberflockenbach brennt völlig aus

Auch wenn der eigentliche Jahreswechsel bis Mitternacht für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim einsatzfrei blieb, waren 15 Minuten später die ersten vier von sechs Weinheimer Feuerwehrabteilungen auf dem Weg zum ersten Brandeinsatz. Weitere Kleinbrände beschäftigten die Einsatzkräfte in der Nacht.

Flammen am Hummelberg

Zum ersten Brandeinsatz wurde die Feuerwehr Weinheim um 0.15 Uhr in die Straße am Hummelberg im Ortsteil Oberflockenbach gerufen. Nachdem mehrere Notrufe bei der Leitstelle eingegangen waren und der Feuerschein auch weithin sichtbar war, wurden die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach, Rippenweier, Ritschweier mit Unterstützung der Drehleiter, des Einsatzleitwagens und einem Löschfahrzeug aus der Abteilung Stadt zu einem Gebäudebrand alarmiert. Oberflockenbachs Abteilungskommandant und Einsatzleiter Sven Hufnagel war mit seiner Mannschaft zuerst vor Ort und konnte die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz einleiten. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer sich in einer Gartenhütte ausbreitete, aber das Gebäude selbst nicht betroffen war. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Trotzdem wurde die Gartenhütte ein Raub der Flammen. Sie brannte vollständig aus.

Foto: Feuerwehr Weinheim Das Feuer in Oberflockenbach war schon aus großer Entfernung zu sehen.

Nach einer abschließenden Brandnachschau mit der Wärmebildkamera und Aufräumarbeiten konnte der Einsatz bereits nach einer Stunde beendet werden.

Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz in Oberflockenbach war der erste Feuerwehreinsatz in Weinheim und der vierte im Rhein-Neckar-Kreis im neuen Jahr 2024.

Weitere Kleinbrände

Der nächste Feuerwehreinsatz war dann kurz vor 2 Uhr in der Weststadt. Die Abteilung Stadt musste in die Cavaillonstraße ausrücken, da hier zwei Mülltonnen in Brand geraten waren. Mit zwei Löschfahrzeugen hatte die Feuerwehr auch diesen Brand schnell unter Kontrolle. Da dort auch ein Stromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen war, wurde dieser gekühlt und mit einer Wärmebildkamera abschließend kontrolliert. Nach einer halben Stunde war auch dieser Einsatz beendet.

Foto: Feuerwehr Weinheim Im Ortsteil Hohensachsen brannten Reste einer Feuerwerksbatterie, die von den Brandschützern schnell gelöscht werden konnte.

Kurz nach 2 Uhr wurde die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen in die Muckensturmer Straße zu einem Kleinbrand gerufen. Im Ortsteil Hohensachsen brannten Reste einer Feuerwerksbatterie, die von den Brandschützern schnell gelöscht werden konnten.

Am Morgen des 1. Januar zog Feuerwehrkommandant Bernd Meyer mit seinen Stellvertretern Thomas Keller und Matthias Bente Bilanz. „Trotz eines großen und langen Feuerwerks im Weinheimer Stadtgebiet war der Jahreswechsel aus Sicht der Weinheimer Feuerwehr ruhig.“ Im Verhältnis zum gesamten Feuerwerk im Stadtgebiet waren die drei Brandeinsätze zwischen Mitternacht und 3 Uhr im gewohnten Rahmen der Jahreswechsel der zurückliegenden Jahre. „In früheren Jahren gab es da schon größere Einsätze durch Feuerwerk zum Jahreswechsel wie Garagen- oder Balkonbrände“, so Bernd Meyer. Davon blieb die Weinheimer Feuerwehr in diesem Jahr aber glücklicherweise verschont.

Hoffen auf ruhiges Jahr