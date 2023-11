Gedenken an den 9. November in der Ehemaligen Synagoge

Er gilt als Schicksalstag der Deutschen – denn kein anderes Datum der deutschen Geschichte ist mit so vielen und bedeutenden historischen Ereignissen belegt wie der 9. November. Doch angesichts der unterschiedlichen Konnotation dieser Ereignisse ist die Frage, wie diesem Tag zu gedenken ist, eine dauernde Herausforderung für die demokratische Gesellschaft. Eine Einordnung wagte nun am Donnerstagabend in der ehemaligen Synagoge Geschichts- und Politikwissenschaften, Journalist und Buchautor Konstantin Groß.

Und der sprach von tragischen Ereignissen, glücklichen oder zwiespältigen. Wohl kein anderes Datum in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts hat derart die Emotionen geschürt und kontroverse Diskussionen hervorgerufen wie der 9. November. Der Fall der Berliner Mauer 1989, die Reichspogromnacht 1938, der Hitlerputsch 1923, die Novemberrevolution 1918 und das Scheitern der Märzrevolution 1848. Der 9. November symbolisiere die Hoffnungen der Deutschen, aber auch den Weg in die Verbrechen des „Dritten Reiches“.

Aktuelles Weltgeschehen Thema

Groß ging aber auch aufs aktuelle Weltgeschehen ein. Am 7. Oktober dieses Jahres „wurden so viele jüdische Menschen getötet wie noch nie an einem Tag seit Ende des Holocaust im Frühjahr 1945, also vor 78 Jahren“. Groß sagte, dass der Staat Israel auf diese Weise sein Schutzversprechen verloren habe. Damit erklärte der Referent auch das Polizeifahrzeug vorm Gotteshaus. Was der Journalist im Rahmen seiner geschichtlichen Ausführungen kritisierte und wofür er nach seinem Vortrag von mancher Stelle Kritik ernten sollte, war, dass die Gemeinde Hirschberg einige Namen von Schlüsselpersonen noch in ihrem Stadtbild trägt.

Groß nannte dabei beispielsweise den Turnvater Jahn, der in seinem programmatischen Buch „Deutsches Volkstum“ Sport als Wehrsport für den Kampf zur nationalen Einheit und einen völkischen Nationalismus propagierte und dabei gegen die „weltflüchtigen Zigeuner und Juden“ gewettert hat. „Dieser Nationalist und Antisemit wird bis heute geehrt, indem in ganz Deutschland Sportanlagen und Straßen nach ihm benannt sind, auch in der Gemeinde Hirschberg“, sagt Groß.

Auch andere Protagonisten von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus würde man weiter erinnern. „So gibt es bis in die jüngste Vergangenheit noch Rommel-Kasernen und Hindenburgstraßen. Dieser Prozess beginnt gerade erst und ist sehr mühsam.“ Er erklärte, dass in Berlin gerade 250 Straßen zur Umbenennung anstünden, in Heidelberg neun, in Mannheim vier.

Umbenannt wurden in Mannheim bereits mehrere Einrichtungen, so unter anderem das Peter-Petersen-Gymnasium und die Carl-Diem-Halle. Weil letzterer mit seiner Sparta-Rede vom 18. März 1945 viele Jugendliche motivierte in den Krieg zu ziehen, „entscheidet die Stadt Mannheim, dass dieser bis zum Schluss fanatische Nationalsozialist nicht würdig ist, dass eine Halle, in der vor allem junge Menschen Sport treiben, noch länger seinen Namen trägt“.

1997 habe so die Carl-Diem-Halle in Mannheim ihren Namen verloren. 2009 die Diem-Straße in Heidelberg-Kirchheim. „In Hirschberg jedoch wird dieser bis zuletzt fanatische Nationalsozialist nach wie vor mit einem Straßennamen geehrt. Gemäß mehrfacher Bekundung sehen weder Kommunalpolitik noch Zivilgesellschaft in dieser Gemeinde Handlungsbedarf“, kritisierte Groß mit Blick auf den Carl-Diem-Weg.

Kein Ort jüdischen Lebens mehr

Er ging auch auf die Bedeutung der Synagoge ein und bedauerte, dass diese heute kein Ort jüdischen Lebens sei. „Denn ein solches gibt es eben nicht mehr. Es bleibt eine große Melancholie, ja Leere.“ Doch der Referent fand auch versöhnliche Worte. Lobend stellte er heraus, dass die Erinnerungskultur seit Jahrzehnten durch eine breite Bildungsarbeit, vor allem durch unzählige historische Ausstellungen und Fernsehsendungen, flankiert werde.

Im Schulunterricht sind die NS-Diktatur und der Holocaust, im diametralen Unterschied zu den ersten Nachkriegsjahrzehnten, ein zentrales Thema. Von engagierten Lehrern werden Zeitzeugen, zuweilen auch ehemalige Verfolgte und Überlebende des Holocaust, eingeladen, um über ihr Schicksal zu berichten, Besuche von Schulklassen auch in Konzentrationslagern organisiert.